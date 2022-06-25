أغنية "سلملي" لصابر الرباعي تحقق مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة

محمد الفلاح - السبت 25 يونيو 2022

حققت أغنية “سلملي” للنجم صابر الرباعي مليون مشاه في أقل من 24 ساعة فور طرحها عبر حسابه على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب ”.



ونشر “الرباعي” لينك الأغنية “ على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات ” إنستغرام “، وعلق على ”الفيديو “ قائلًا:” سلملي تتخطى حاجز المليون مشاهدة وترينا أنغامي في أقل من 24 ساعة ".

يشار إلى أن أغنية سلملي من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتم طرحها أمس على موقع الفيديوهات يوتيوب.