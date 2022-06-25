FINA حظرت أنيتا ألفاريز من المنافسة في بطولة العالم

محمد الفلاح - السبت 25 يونيو 2022

قرر الاتحاد الدولي للسباحة (FINA) أن الأمريكية أنيتا ألفاريز ، التي أغمي عليها بشكل كبير في حمام سباحة يوم الأربعاء ، لن تتمكن من المشاركة في نهائي الفريق يوم الجمعة.



أغمي على ألفاريز خلال روتينها الفردي في بودابست وأنقذها مدربها أندريا فوينتيس بشكل كبير .

بينما كانت تأمل في المشاركة في نهائي يوم الجمعة ، تم استبعادها من قبل FINA قبل ساعات فقط من بدء الحدث.

وقالت فينا في بيان "قررت فينا ألا تنافس أنيتا ألفاريز اليوم." "يجب أن تأتي صحة وسلامة الرياضيين في المقام الأول دائمًا.

"بينما تتفهم FINA سبب كون هذا القرار محبطًا للآمال للرياضية ، فقد كان قرارًا تم اتخاذه مع مراعاة مصالحها الفضلى.

"يسر FINA أن أنيتا ألفاريز قد حققت بالفعل مثل هذا التعافي القوي ، وتتطلع إلى رؤيتها في المنافسة مرة أخرى قريبًا.