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شكرا لقرائتكم خبر عن FINA حظرت أنيتا ألفاريز من المنافسة في بطولة العالم والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - السبت 25 يونيو 2022
قرر الاتحاد الدولي للسباحة (FINA) أن الأمريكية أنيتا ألفاريز ، التي أغمي عليها بشكل كبير في حمام سباحة يوم الأربعاء ، لن تتمكن من المشاركة في نهائي الفريق يوم الجمعة.
أغمي على ألفاريز خلال روتينها الفردي في بودابست وأنقذها مدربها أندريا فوينتيس بشكل كبير .
بينما كانت تأمل في المشاركة في نهائي يوم الجمعة ، تم استبعادها من قبل FINA قبل ساعات فقط من بدء الحدث.
وقالت فينا في بيان "قررت فينا ألا تنافس أنيتا ألفاريز اليوم." "يجب أن تأتي صحة وسلامة الرياضيين في المقام الأول دائمًا.
"بينما تتفهم FINA سبب كون هذا القرار محبطًا للآمال للرياضية ، فقد كان قرارًا تم اتخاذه مع مراعاة مصالحها الفضلى.
"يسر FINA أن أنيتا ألفاريز قد حققت بالفعل مثل هذا التعافي القوي ، وتتطلع إلى رؤيتها في المنافسة مرة أخرى قريبًا.
كما أصدرت USA Artistic Swimming بيانًا أكدوا فيه أن ألفاريز يبلي بلاءً حسنًا بعد الرعب: "أنيتا بخير وقد تم فحصها بدقة من قبل فريقنا الطبي.
"بينما كان الحادث صادمًا ، يمكننا أن نشكر أنه لا توجد مخاوف على صحتها".