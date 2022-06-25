شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف تقدم دراما الرعب فى فيلمها الجديد "ملك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الفنانة رانيا يوسف تصوير المشاهد الأولى فى فيلمها الجديد "ملك" من تأليف وإخراج أيمن رفاعى، وتقدم رانيا فى العمل دراما الرعب من خلال شخصية "ملك" التى تمتلك هبة من الله بأن ترى الأحداث المستقبلية، وذلك يتسبب لها بالكثير من المشاكل فى حياتها، ويشارك رانيا فى بطولة الفيلم نضال الشافعى ومحمد الشقنقيرى.

وانتهت رانيا يوسف مؤخراً من تصوير مسلسلها "عالم تانى" والمقرر عرضه قريباً، ويشارك فى بطولته نضال الشافعى، فريال يوسف، فراس سعيد، سميرة صدقى، ديانا هشام، صوفية، تميم عبده، إلهام عبد البديع، مروة عبد المنعم، حسام فارس، أيمن عزب، مصطفى حشيش وعدد آخر من الفنانين، تأليف اسلام يوسف، ومن اخراج عبد العزيز حشاد.

واحتفلت رانيا يوسف الأسبوع الماضى، بتخرج ابنتها نانسى من المدرسة ونشرت على صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام عدة صور تجمعها بابنتها وهى تحتضنها وتظهر فرحتها بالتخرج وعلقت بقولها: "أحلى وأجمل يوم فى عمرى وننوسه بتتخرج من المدرسة ربنا يحفظك ويخليكي ليا ولأختك ولأبوكي ونشوفك أسعد وأنجح بنت".

وعرض لرانيا يوسف قبل شهر رمضان الماضى، مسلسل "شارع 9" وشارك في بطولته نرمين الفقي، محمود عبد المغني، نضال الشافعي، هدى الاتربي، صبا الرافعي، أحمد سلامة، ياسر علي ماهر، عهدي صادق، سميرة صدقي، رانيا ملاح، حسام فاروس، مفيد عاشور، حمدي هيكل، يسرا مسعودي، كلوديا، إيمى إسلام، عبير منير.