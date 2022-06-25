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شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شاكر يرفع شعار كامل العد فى أولى حفلات مهرجان السويس ويغنى للعندليب والان مع تفاصيل الخبر
وقدم هانى شاكر خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه التي تفاعل معها الجمهور منها: فينك من بدري وحبك ليا وأمرك يا حبيبي ولو سمحتوا ونسيانك صعب أكيد وياريتني وغلطة وندمان عليها ولو بتحب حقيقي صحيح وكدة بردو يا قمر وأنا قلبي ليك وإنتي لسة بتسالي، كما غنى للعندليب عبد الحليم حافظ أغنية جانا الهوا، واختتم حفله بأغنية على الضحكاية.
الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة
حضور الحفل
الدكتورة إيناس عبد الدايم
هانى شاكر
هانى شاكر خلال الحفل
الفنان هانى شاكر
وقال هانى شاكر خلال وقوفه على المسرح إنه مبسوط بالغناء لأول مرة فى السويس وشعبه العزيز على قلبى، متمنيًا أن يقدم لهم حفلا سعيدا، وسبق هانى فريق صحبة سمسمية بتقديم عدد من أغانى الفلكلور.
وأضافت في تصريحات لـ"الخليج 365": "مهرجان السويس هو استمرار لدعم الفنون فى مختلف المحافظات مثل ما حدث سابقا في مهرجان تل بسطا ودندرة وأبيدوس".
وكشفت الدكتورة إيناس عبد الدايم أنه سيتم تقديم لأول مرة مواهب فنية من السويس للمشاركة في المهرجان.
وانطلقت منذ قليل فعاليات الدورة الأولى من السويس للموسيقى والغناء والذى تنظمه وزارة الثقافة ممثلة فى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة فى هيئة تنشيط السياحة، ومحافظة السويس، وذلك بحضور كل من وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ومجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، ويقام على مدار 3 أيام متصلة خلال الفترة من 24 حتى 26 يونيو الحالى، ويضم 6 عروض فنية متنوعة، ويحيي بعد قليل النجم هاني شاكر حفلا غنائيا.
ومن ضمن نجوم حفلات المهرجان هانى شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، أميرة الإيقاع نسمة عبد العزيز وفرقتها، المطرب أحمد جمال وفرقته، نجوم الأوبرا للموسيقى العربية رحاب مطاوع، حسناء، وليد حيدر، أشرف وليد والمطربة ريهام عبد الحكيم بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر.
من ناحية أخرى توجهت عبد الدايم بالشكر للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على رعايته للمهرجان والعديد من أنشطة وزارة الثقافة، مما يؤكد الايمان بدور القوى الناعمة فى بناء المجتمع وتنمية الوعى، وقالت إن ربوع مصر تشهد حراكا فكريا وفنيا متنوعا يسعى لتحقيق العدالة الثقافية ونشر التنوير، وتابعت أن اختيار متحف السويس القومى لإقامة الدورة الأولى من المهرجان بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار يأتى نظرًا لما يضمه من قطع أثرية فريدة تروى جانبًا من حضارة مصر العريقة التى تعد أحد مصادر الإلهامات المعاصرة.