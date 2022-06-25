شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شاكر يرفع شعار كامل العد فى أولى حفلات مهرجان السويس ويغنى للعندليب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على مدار ساعة ونصف متواصلة أحيا النجم هاني شاكر بقيادة المايسترو مصطفى حلمى حفلا غنائيا رفع شعار كامل العدد، ضمن أولى أيام مهرجان السويس للموسيقى والغناء، والذى تنظمه وزارة الثقافة ممثلة فى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار.

وقدم هانى شاكر خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه التي تفاعل معها الجمهور منها: فينك من بدري وحبك ليا وأمرك يا حبيبي ولو سمحتوا ونسيانك صعب أكيد وياريتني وغلطة وندمان عليها ولو بتحب حقيقي صحيح وكدة بردو يا قمر وأنا قلبي ليك وإنتي لسة بتسالي، كما غنى للعندليب عبد الحليم حافظ أغنية جانا الهوا، واختتم حفله بأغنية على الضحكاية.

الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة حضور الحفل الدكتورة إيناس عبد الدايم هانى شاكر هانى شاكر خلال الحفل الفنان هانى شاكر

افتتح النجم هانى شاكر حفله الغنائى بمهرجان السويس للموسيقى والغناء فى دورته الأولى، والتى تقام داخل متحف السويس القومى بأغنية "بلدى يا بلدى" وسط تفاعل كبير من الجمهور. وقال هانى شاكر خلال وقوفه على المسرح إنه مبسوط بالغناء لأول مرة فى السويس وشعبه العزيز على قلبى، متمنيًا أن يقدم لهم حفلا سعيدا، وسبق هانى فريق صحبة سمسمية بتقديم عدد من أغانى الفلكلور.