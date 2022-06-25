الاسم المستعار الغريب الذي أطلقه حاشية بيكيه على شاكيرا

محمد الفلاح - السبت 25 يونيو 2022

منذ أكثر من شهر ، قدمت شاكيرا ما كان سرًا مفتوحًا ، مسؤول.



بعد 12 عامًا وطفلين مع جيرارد بيكيه ، أعلن الاثنان أنهما يسيران في طريقهما المنفصل.

انتشرت الشائعات منذ ذلك الحين بشأن الخيانة المحتملة من قبل مدافع برشلونة .

يوم الخميس ، كشفت لورينزا فاسكويز في برنامج "Ya es mediodia" أن حاشية بيكيه لم تكن تحظى بتقدير كبير لشاكيرا .

العلاقة المتوترة بين حاشية بيكيه وشاكيرا

أولئك الأقرب إلى بيكيه لم يكن لديهم أفضل علاقة مع شاكيرا .

بينما تواصلت الكولومبيه سابقًا مع والدة لاعب كرة القدم ، يبدو أن ذلك قد انتهى.

قال فاسكويز : "لم يعد لديها علاقة ودية معها" .

وأضاف فاسكيز أن العديد من زملاء بيكيه في الفريق لم يعجبهم أيضًا ، وأشاروا إليها باسم "لا باترونا" ، مما يعني "الرئيس ، بسبب شخصية المغنية الشهيرة.

في غضون ذلك ، كان لدى شاكيرا بعض القضايا الأخرى للتعامل معها في الأيام الأخيرة.

اتصل المغنيه بـ قوة شرطة كاتالونيا ، بعد أن وضع اثنان من الملاحقين كتابات على بابها Mossos d'Esquadra.

وبحسب ما ورد أبقى الرجلان عينه على الكولومبيه ، حتى أن أحدهما ضُبط بالطلاء على يديه ، على الرغم من إطلاق سراحه لاحقًا بسبب نقص الأدلة.