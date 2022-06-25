فشل امبر هيرد في الحصول على تقييمات كبيرة مع أول مقابلة تلفزيونية بعد المحاكمة

محمد الفلاح - السبت 25 يونيو 2022

بينما يبدو أن جوني ديب قد استمر في حياته بعد فوزه في محاكمة التشهير على زوجته السابقة أمبر هيرد ، تواصل الممثلة التحدث عن هذه القضية مع وسائل الإعلام.



في الأسبوع الماضي ، تحدثت نجمة Aquaman مع Savannah Guthrie على Dateline NBC وأشارت إلى أنها تتمسك بشهادتها في المحكمة.

كما أشارت إلى أنها لا تلوم هيئة المحلفين على الحكم الذي توصلوا إليه.

كيف كان أجرة أمبر بعد المقابلة؟

كانت التصنيفات أقل بكثير من الأرقام المعتادة للبرنامج ، حيث أشارت صحيفة لوس أنجلوس تايمز إلى أن الممثلة فقدت مصداقيتها.

تظهر الأرقام الصادرة عن Nielsen أن المقابلة تلقت تصنيفًا قدره 0.3 في المجموعة السكانية الرئيسية للمشاهدين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 49 عامًا ، و 2.3 مليون مشاهد فقط بشكل عام.

كانت الشبكة تأمل في أن يؤدي ظهور هيرد على الشاشة إلى رفع تصنيفات Dateline إلى ما بعد أرقامها المعتادة.

انخفاض عدد المشاهدين

وفقًا لـ TVLine ، لم ترتفع التقييمات فحسب ، بل كانت ثاني أصغر جمهور لـ Dateline منذ نوفمبر.

هذا بعد أن أعلنت الشبكة عن العرض طوال الأسبوع ، إلى جانب عدة معاينات.