خروج الفنانة الكويتية مرام البلوشي من العناية المركزة بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجأة

محمد الفلاح - السبت 25 يونيو 2022

خرجت الفنانة الكويتية مرام البلوشي من العناية المركزة وذلك بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجأة أدت إلى دخولها المستشفى.



وطمأنت الإعلامية مي العيدان جمهور الفنانة مرام البلوشي، عن تطورات حالتها الصحية من خلال صورة عبر موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام".

وكتبت قائلة: “الحمدالله له والمنه خروج مرام البلوشي من العنايه المركزه وتم نقلها إلى الغرفه الله يتمم شفاءها وترجع تنور بيتها بين اعيالها يارب”.

وأعلنت هند البلوشي عن تعرض شقيقتها لأزمة صحية مفاجأة حيث كتبت على “إنستجرام” قائلة: "اللهم يا شافي أنت الشافي اشفِ أختي وروحي مريم شفاءً لا يغادر سقمًا، وألبسها ثوب العافية، وارفع عنها يا رحمن يا رحيم».