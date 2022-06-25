صابر الرباعي يطلق أغنية "سلملي" بالتعاون مع روتانا

محمد الفلاح - السبت 25 يونيو 2022

بعد إحيائه لحفل فني ضخم في باريس وتحديدا في قاعة Les Folies Bergère العريقة بحضور الآلاف، أطلق أمير الطرب العربي صابر الرباعي أغنيته الجديدة بعنوان "سلملي" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع وميكس وماسترينغ جلال الحمداوي.



الأغنية تتميز بمزيج ساحر بين الرومانسية والإيقاع، وبين لونها الشعبي القريب من الناس وأداء صابر الأنيق الذي جعل منها قطعة فنية فخمة، قدّمها صابر بالتعاون مع شركة روتانا المنتجة لأعماله، وبالتنسيق مع المولى بروداكشن والمنتج علي المولى الذي يتولى إدارة أعماله منذ سنوات طويلة.

"سلملي" طُرِحت على طريقة ال Lyrics Video فحصدت أكتر من مليون وربع من المشاهدات بعد طرحها بأقل من اربع وعشرين ساعة، هذا وسوف يقدمها الرباعي مباشرة على المسرح للمرة الأولى في الحفل الضخم الذي سيحييه مع فرقته الموسيقية في المملكة العربية السعودية وتحديدا ضمن فعاليات موسم جدة، حيث يلتقي جمهوره السعودي في ليلة حالمة مساء ٢٩ حزيران الحالي، وسيتشارك المسرح مع صديقه الغالي سلطان الطرب جورج وسوف في أمسية تاريخية ينتظرها الآلاف.