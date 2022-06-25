بإطلالة مثيرة.. هيفاء وهبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

محمد الفلاح - السبت 25 يونيو 2022

شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، متابعيها مجموعة من الصور الجديدة لها في أحدث جلسة تصوير لها وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام".



وظهرت هيفاء وهبي بإطلالة مثيرة مما نالت إعجاب الكثير من متابعيها،مرتدية بنطلون أسود وتيشرت أسود يليق بالبنطلون وكانت موجودة داخل منزلها.

وكانت قد تعرضت هيفاء وهبى لأزمة كبيرة بفيلم "أشباح أوروبا"، وأثيرت عديد من الأزمات حول هذا الفيلم الذى جرى الانتهاء من تصويره آخر 2019، وتأجل طرحه أكثر من مرة، بعد وقوع خلافات بين هيفاء وهبى والمنتج محمد وزيرى، والتى انتهت بسجنه.