نجلاء بدر تثير الجدل بنفس إطلالة مهرجان الجونة وتُعلق: "بيعمل shape للجسم"

محمد الفلاح - السبت 25 يونيو 2022

ظهرت الفنانة نجلاء بدر، بنفس إطلالتها في مهرجان الجونة السينمائي، والتي آثارت الجدل حينها بسبب جرأتها.



وظهرت “بدر” في إطلالتها الثانية بنفس الفستان باختلاف اللون فقط، وذلك خلال فيلم وثائقي للأزياء شاركته عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” وكتبت قائلة: “ شكرا لكونك جزءا من أول فيلم وثائقي عن الموضة في مصر يحتفل بالذكرى العاشرة للنجاح والتطور”.

وقالت نجلاء بدر خلال الفيديو متحدثة عن إطلالتها قائلة: أي ست تلبس الفستان يعملها shape للجسم، وبيداري أي عيوب في الجسم، أنا مش محتاجة جسمي يبقى حلو لأن الفستان هيخلي جسمي حلو.