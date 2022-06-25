بهذه الطريقة.. نادين نسيب تحتفل بوصولها لـ 15 مليون متابع

محمد الفلاح - السبت 25 يونيو 2022

احتفلت الفنانة نادين نسيب نجيم بوصول عدد متابعيها إلى 15 مليون متابع، وذلك بنشر صورة لها عبر حسابها الشخصي،بموقع تبادل الصور والفيديوهات “ إنستغرام ”.



وعلقت “نجيم” على الصورة قائلة:" شكرًا لـ 15 مليون محب افتخر بوجودكم في حياتي أنتم ثقتي ودعني واستمراريتي ".

والجدير بالذكر ان اخر اعمال نادين نجيم مسلسل "صالون زهرة" من إنتاج شركة الصباح "Cedars Arts Productions"، وبطولة الممثلين نادين نسيب نجيم، ​معتصم النهار​، ​طوني عيسى​، ​كارول عبود​، نقولا دانيال، ​فادي أبي سمرا​، ​زينة مكي​.