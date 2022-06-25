بهذه الطريقة.. شيرين تغازل جمهورها بأحدث ظهور لها

محمد الفلاح - السبت 25 يونيو 2022

شاركت الفنانة شيرين عبدالوهاب جمهورها بصوره لها، تغازل جمهورها من خلالها،وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.



وعلقت “ شيرين ” على الصورة قائلة: "أخبار الويك ايند ايه عندكم؟" مما أثار تفاعل إعجاب جمهورها.

والجدير بالذكر أن شيرين أحيت حفلا غنائيا كبيرا فى أبو ظبي، وعبرت عند سعادتها باستقبال أهل الإمارات لها.

وغنيت شيرين مجموعة كبيرة من أغانيها الجديدة والقديمة وتفاعل معها الجماهير بشكل كبير.