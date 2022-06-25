بإطلالة كلاسيكية.. ظافر عابدين يتألق بأحدث ظهور له

محمد الفلاح - السبت 25 يونيو 2022

شارك الفنان ظافر العابدين جمهوره بصورة له من أحدث ظهور له، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “ إنستغرام ”.



وظهر" العابدين" وهو يرتدي بليزر باللون الجراي، وتيشرت باللون الأسود، وبنطلون جينز، مما أثار إعجاب وتفاعل الجمهور.

يذكر آن ظافر العابدين شارك مؤخرًا في فيلم “غدوة”، وهو بطولة بحري الرحالي، غانم الزرلي، رباب السرايري، نجلاء بن عبدالله، وغيرهم من الفنانين.