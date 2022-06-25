“كنت بحبك”.. أصالة تهاجم مبروك عطية بعد كلامه عن الطالبة نيرة أشرف

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: على خطى المطربة المصرية أنغام، وجهت أصالة نصري انتقادات لأستاذ الشريعة الإسلامية في جامعة الأزهر، عطية مبروك، الذي أثارت تصريحاته حول مقتل الطالبة نيرة أشرف موجة غضب عارمة في مصر على مدى الأيام الماضية.

وقالت المطربة السورية في تغريدة على حسابها في تويتر، مساء أمس: “كنت بحب الشيخ مبروك إنّما كلامه غايه بالقسوة والإهانة عموماً لجميع الإناث بكلّ أشكالهم”.

كما قدمت اعتذارها لأهل وأصحاب ومعارف الشابة نيرة أشرف، معتبرة أن الجميع تعاطف مع مأساتها دون أن يعرفها. ووجهت اعتذارا أيضا إلى “جميع السيّدات في وطننا المقهور”، وفق تعبيرها.

يذكر أن عطية كان قال في مقطع نشره قبل أيام “يا تتحجبي يا تتدبحي” تعليقاً على جريمة ذبح طالبة المنصورة التي هزت البلاد وصعقت المصريين، حيث أقدم طالب على ذبح الشابة البالغة من العمر 21 عاماً، أمام باب الجامعة، بعد رفضها الزواج منه.

كما أضاف حينها: “المرأة والفتاة تتحجب عشان تعيش، وتلبس واسع عشان متغريش، لو حياتك غالية عليكي اخرجي من بيتك بقفة، لا متفصلة ولا بنطلون ولا شعر على الخدود، عشان وقتها هيشوفك اللي ريقه بيجري ويقتلك”.

فما كان من المجلس القومي للمرأة في مصر إلا أن تقدم ببلاغ رسمي للنائب العام، ضد الداعية، معتبراً أنه يحض على الكراهية والعنف والقتل.

وعقب ذلك، أعلن الأستاذ المثير للجدل أنه قرر الابتعاد عن مواقع التواصل، بل واعتزالها، زاعماً أن كلامه حور!