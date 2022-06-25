هذا ما فعله كريستيانو رونالدو بعد تحطم سيارته البوغاتي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد أيامٍ قليلة من تحطم سيارة نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، على يد أحد حراسه الشخصيين، تعهد الأول بدفع تعويضاتٍ للمتضررين عمّا حدث.

وبحسب مجلة “ماركا” الإسبانية، فإن مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، قرر أن يقوم بتعويض صاحب المنزل المحطم نتيجة انزلاق سيارة البوغاتي فيرون البالغ ثمنها نحو 1.7 مليون جنيه إسترليني، وفقدان السيطرةِ عليها من قبل الحارس الشخصي الذي كان يقودها، واصطدامها بمنزلٍ ريفيٍ هناك.

وفي تصريحاتٍ لصاحب المنزل المتضرر للمجلة نفسها، قال إنه ذهب إلى منزل رونالدو، وهناك قابل رجلاً وسيدة في غاية التهذيب، وأعطياه وعداً نيابة عن النجم البرتغالي بدفع نفقات كل الأضرار التي تعرض لها منزله بسبب حادث البوغاتي.

وأضاف صاحب المنزل أن من قابلاه طلبا منه إصلاح كل شيء والاحتفاظ بالفواتير من أجل دفعها لاحقاً له، مشيراً إلى أنه عانى بسبب تحطم عداد المياه الخاص به في الحادث، وأن الأضرار شملت الكثير من الأشياء، من ضمنها مفصلات الأبواب، وتهدم بعض أعمدة الخرسانة بالمنزل.

وكان نبأ تحطم سيارة البوغاتي الخاصة بنجم كرة القدم، قد تصدر العناوين قبل أيام قليلة، وذلك أثناء قضائه عطلته الصيفية في إحدى جزر البليار الإسبانية، رفقة صديقته عارضة الأزياء جورجينا روديغيز وأطفاله الخمسة.

وذكرت الأنباء حينها أن نجم الكرة المستديرة، قام بنقل السيارة إلى جزيرة مَيُورَقَه حيث يقيم حالياً، رغبةً منه في استخدامها في ما تبقى من إجازته.

ووقع الحادث على طريق ثانوي بالقرب من مستشفى جوان مارش، حيث اصطدمت السيارة بجدار منزلٍ ريفي، وحضرت الشرطة إلى مكان الحادثة لمعرفة الأضرار، بحسب شهود عيان.

على صعيدٍ آخر، أبدى كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد، رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ويفكر في الانتقال إلى بايرن ميونخ الألماني، خصوصاً أن رونالدو محبطٌ من عدم تحرك مانشستر يونايتد، للتعاقد مع لاعبين لتعزيز تشكيلة الفريق.

وذكرت صحيفة “أس” الإسبانية أن بايرن ميونيخ الألماني مهتم بالتعاقد مع النجم البرتغالي، لسد الفراغ الذي سيتركه المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مع رحيله الوشيك.