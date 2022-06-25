أنغام ومنى زكي تحتفلان بتخرج ابنيهما: “لي لي” و”عبدالرحمن”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت النجمة أنغام بتخرج ابنها الأصغر عبدالرحمن في المرحلة الثانوية.

وعبرت أنغام عن سعادتها بتخرج ابنها، ونشرت مجموعة من الصور والفيديوهات لابنيها عمر وعبدالرحمن، وعلقت عليها عبر حسابها بتطبيق “إنستغرام”، كاتبة: “فرحانة وفخورة بيك قد الدنيا كلها يا عيوني، يا أحن وأجمل ولد في الدنيا ربنا يحفظك أنت وأخوك يانور عيني عقبال الجامعة”.

وعبدالرحمن هو ابن أنغام من الموزع الموسيقي الكويتي الأصل فهد.

يذكر أن أنغام أجرت، مؤخراً، جراحة دقيقة في الكتف، بعد نقلها إلى المستشفى نتيجة تعرضها لتعب شديد تفاقم بعد سنوات من الإصابات المتعددة، ومشاكل كبيرة بأوتار الكتف.

يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة أنغام كان طرحها، مؤخراً، أغنية “لوحة باهتة”، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، والأغنية من كلمات نادر عبدالله، وألحان تامر عاشور، وتوزيع طارق مدكور.

كما احتفلت الفنانة منى زكي بتخرج ابنتها الكبرى “لي لي” في المرحلة الثانوية.

ونشرت منى زكي مجموعة من الصورة لابنتها من حفل التخرج مع أصدقائها، وعلقت كاتبة عبر حسابها بتطبيق “إنستغرام”: “أحبك يا عزيزتي، وفخورة بكونك حالمة يا أعز أميرة بأفكار مستحدثة، وفي هذه المرحلة الجديدة من حياتك أعلم أنك ستنالين منها”.

وتابعت في صورة أخرى كاتبة: “عمري كله، فخورة بيكي يا أغلى حد”.

يشار أن “لي لي”، في حوار سابق، كشفت حبها للرسم مثل والدها الفنان أحمد حلمي، وأنها أطلقت علامة تجارية باسمها للرسم على الملابس والحقائب.

وشاركت في تصميم أزياء مسلسل “لعبة نيوتن”، الذي عُرض في رمضان 2021، وكشف بطل العمل ’دم الشرقاوي أن الجاكيت الجلدي الذي ارتداه في الحلقة الخامسة برسومات لجمجمة وكلمات أجنبية، من تصميم لي لي أحمد حلمي.

يذكر أن منى زكي يعرض لها، حالياً، في دور السينما فيلم “العنكبوت” من بطولة أحمد السقا، محمد ممدوح، ظافر العابدين، ريم مصطفى، محمد لطفي، أحمد فؤاد سليم، وزكي فطين عبدالوهاب، وتأليف محمد ناير، وإخراج أحمد جلال.