“نتفليكس” تطرح The Gray Man في السينما المصرية والعربية قبل منصتها.. والسبب؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت منصة نتفليكس العالمية الشهيرة عن سابقة، هي الأولى من نوعها، بعرض فيلمها الجديد “The Gray Man” بدور العرض السينمائية، بجمهورية مصر العربية يوم 13 يوليو المقبل.

وجاء ذلك القرار بطرح الفيلم في دور العرض، قبل طرحه على المنصة، في محاولة من الشركة العالمية، لتشجيع الجمهور للعودة مرة أخرى لحضور الأفلام بدور العرض السينمائية، خاصة مع اتخاذ لجنة إدارة الأزمات بوزارة الصحة المصرية عدد من الإجراءات لتخفيف قيود “كورونا”.

وحرصاً منها على أن يستمتع الجمهور بتجربة الفيلم المليء بالأكشن والإثارة بدور العرض السينمائية، مؤكدة أن تجربة السينما تظل فريدة ومهمة، وينبغي الحفاظ عليها وحث الجمهور على الاستمتاع بأحداث الفيلم والمؤثرات البصرية والسمعية، خاصة بعد عزوف عدد كبير من الجمهور، خلال الفترة الماضية، بسبب انتشار فيروس كورونا.

فيلم “The gray man” واحد من الإنتاجات الضخمة لنتفليك، وتبلغ ميزانيته 200 مليون دولار، وتشاركها في الإنتاج “AGBO”، وأحداث الفيلم مستوحاة من الكتاب الأول من سلسلة كتب “The Gray Man” لمارك جريني، والتي صدرت عام 2009، وتصل السلسلة إلى 6 أجزاء، وكتب له السيناريو والحوار جو روسو، وكريستوفر ماركوس، وستيفن ماكفيلي.

ويقوم ببطولة الفيلم رايان جوسلينج، وكريس إيفانز، وآنا دي أرماس، وجيسيكا هينويك، واجنر مورا، ودانوش، وبيلي بوب ثورنتون، ألفري وودارد، ريج جان بايدج، جوليا باترز، إمي إيكواكور، سكوت هاز، ويجمع فيلم الجاسوسية الشقيقين جو وأنتوني روسو، مخرجَيْ سلسلة أفنجرز.

وتدور أحداث الفيلم، كما أكد المخرج جو روس أن الرجل الرمادي شخصية غامضة بشكل لا يصدق، ولها ماضٍ شديد السرية، فهو في جوهره شبح، وظيفته الاختفاء على مرأى من الجميع، من خلال عميل وكالة المخابرات المركزية كورت جينتري، الذي يقوم بدوره رايان جوسلينج، والمعروف أيضاً باسم “Sierra Six”، وتم انتزاعه من سجن فيدرالي وتجنيده من قبل المسؤول عنه، وهو دونالد فيتزروي، الذي يقوم بدوره بيلي بوب ثورنتون، وهو قاتل مرتزق يتمتع بمهارات عالية، ومعتمد من وكالة المخابرات المركزية، لكن تنقلب الطاولة حيث يصبح هو الهدف، ويطارده لويد هانسن، الذي يقوم بدوره كريس إيفانز، في جميع أنحاء العالم، وهو زميل سابق بوكالة المخابرات المركزية، والذي لن يتوقف عن أي شيء لقتله، بمساعدة العميلة داني ميراندا، التي تقوم بدورها الممثلة آنا دي أرماس، والتي تحمي ظهره.

وصرح المخرج جو روسو بأن الفيلم يحتمل طرح أجزاء أخرى، لأن العمل الذي سيقدمه هو جزء من سلسلة، وأنه لن يجيب عن كل الأسئلة في هذا الفيلم، وسيترك بعض الاحتمالات مفتوحة لأعمال مستقبلية.

يذكر أن الفيلم تم تصويره بين التشيك وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية، وبدأ تصويره في الفترة من 15 مارس وحتي 22 يوليو 2021، وكان من المفترض بدء التصوير في يناير 2020، ولكن مع انتشار فيروس كورونا تم تأجيل التصوير إلى 2021 في لونج بيتش بلوس أنجلوس، وسيتم طرح العمل أولا بدور العرض بداية من يوم 13 يوليو المقبل في بعض دور العرض بمصر، ويوم 14 يوليو في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر.