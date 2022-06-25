توبا بويوكوستن تشوّق الجمهور لمسلسها الجديد.. وهذا موعد طرحه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن النجمة التركية، توبا بويوكوستن، متحمسة جداً لإطلاق عرض مسلسلها الجديد عبر منصة نتفليكس العالمية خلال الشهر القادم، إذ بدأت بالترويج له وتشويق الجمهور من خلال بث لقطاتٍ من كواليس العمل.

وفي التفاصيل، فقد شاركت نجمة “سنوات الضياع” مجموعةً من الصور الترويجية، والتي ظهرت فيها برفقة زملائها في العمل، عبر خاصية “ستوري” في حسابها على “إنستغرام”، وأرفقتها باسم المسلسل وهو “ذات أخرى”، كما شاركت صورةً لموعد عرضه، والذي سيكون في 28 من شهر يوليو القادم.

كما قامت بمشاركة مشهدٍ من المسلسل، عبر حسابها على “إنستغرام”، كشف عن بعض ملامح الشخصيات، إذ ستجسد توبا دور “إدا”، المتزوجة بالشخصية التي يجسدها سركان ألتونراك، وسيخطف قلبها “توبراك”، الذي يلعب دوره المغني التركي مراد بوز، وأرفقته بتعليقٍ، قالت فيه: “أنا ذاهبة في رحلة إلى إيفاليك”.

وستدور أحداث المسلسل حول ثلاث فتيات تخرجنَّ في الجامعة نفسها، وتربطهن علاقة قوية، لكن سيتغير مجرى الأحداث حينما تصاب “سيفجي” بالسرطان.

ويلعب مراد بوز دور البطولة في المسلسل إلى جانب النجمة التركية، وقد طالت الاثنين شائعاتٌ أفادت بارتباطهما أثناء تصوير المسلسل، وذلك بعدما نشرت توبا مقطع فيديو عبر حسابها على “إنستغرام”، ظهرت فيها بشكل عفوي ولطيف مع النجم مراد بوز وصديقهما، حيث كانت توبا تحاول وضع أحمر الشفاه بينما كان مراد بوز يحاول إضحاكها باستمرار.

وأثار هذا المقطع وقتها جدلاً واسعاً حول وجود علاقةٍ بين النجمين، كما قام وقتها عدد كبير من المتابعين بإعادة نشر الصور التي جمعتهما في السابق، كما ادعت الصحافة التركية أنهما كانا موجودين على متن قارب وسط البحر، عقب انتهائهما من تناول العشاء معًا، الأمر الذي جعل الجمهور يطالب الثنائي بالخروج والتحدّث حول علاقتهما.

ولكنّ الطرفين أكدا بعدها أن ما يجمعهما كان مجرد صداقة بدأت أثناء تصوير هذا المسلسل.

يُذكر أن آخر ظهورٍ للنجمة التركية عبر الشاشات، كان من خلال مشاركتها في مسلسل “ابنة السفير”، حيث انضمت له بعدما انفصلت زميلتها النجمة نسليهان أتاغول عنه بسبب وعكة صحية ألمت بها، واضطرتها لمغادرة العمل قبل انتهائه.