تطورات جديدة في أزمة محمد الشرنوبي وسارة الطباخ.. والأخيرة تحذر!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصدرت شركة “إيرث برودكشن”، المملوكة للمنتجة سارة الطباخ، بياناً أوضحت من خلال تطورات الأزمة بينها وبين الفنان المصري الشاب محمد الشرنوبي.

وحذرت سارة الطباخ، في البيان، من التعامل مع محمد الشرنوبي في أي أعمال فنية، أو حفلات دون الرجوع إليها وإلى شركتها.

وتضمن البيان الآتي: “تعلن شركة إيرث برودكشن، التي تمثلها المنتج سارة الطباخ، بصفتها رئيس مجلس الإدارة، بأن كافة الحقوق والالتزامات المترتبة على العقد المبرم بينها وبين الفنان محمد الشرنوبي مستمرة وصحيحة وسارية، وانتقلت جميع الالتزامات وحقوق العقد إلى شركة “إيرث برودكشن” منذ نشأتها في 23/5/2018، والتي تمتلك المنتجة سارة الطباخ نسبة 90% من حصصها، ويمتلك السيد محمد الشرنوبي 10%، منحت له دون مقابل، طبقاً لعقد التأسيس، وطبقاً للحكم النهائي الصادر في الاستئناف المقدم من الفنان محمد الشرنوبي، والمقيد برقم 2012 لسنة 138، الدائرة 6 استئناف عالي القاهرة مأمورية الجيزة الصادر بتاريخ 24/5/2022″.

وتابع البيان: “شركة إيرث برودكشن هي الوكيل الحصري لكافة أعمال الفنان محمد الشرنوبي، وهذه الوكالة تشمل جميع أعماله الفنية، وكافة النشاطات الفنية والدعائية والإعلامية”.

وأضاف البيان: “وتنبه الشركة على جميع النقابات الفنية (التمثيلية والسينمائية والموسيقية وغرفة صناعة السينما والرقابة على المصنفات، وجميع شركات الإنتاج الفني بعدم إبرام أي تعاقدات تحت أي مسمى مع الفنان محمد الشرنوبي، إلا من خلال الوكيل الحصري لكافة أعماله، وهي شركة إيرث برودكشن طبقاً وتنفيذاً لأحكام القضاء”.

واختتم البيان: “وتهيب شركة إيرث برودكشن الكافة بالالتزام بالحكم النهائي، علماً بأن الحكم يشمل حصرية الشركة لكافة أعمال الفنان محمد الشرنوبي، وفي حالة مخالفة ذلك سيتخذ مكتب المستشار القانوني ياسر قنطوش الإجراءات القانونية تجاه من يخالف أحكام القضاء والحفاظ على الشركة وحقوقها تجاه الغير”.

يشار إلى أن الخلافات بين سارة الطباخ ومحمد الشرنوبي قائمة منذ حوالي 3 سنوات، ولم يتمكن محمد الشرنوبي من طرح أي أغنية جديدة وحتى أغنية “إيه اللذاذة دي”، التي طرحها عبر قناته على “يوتيوب”، تم حذفها بعد ساعات من طرحها بسبب مخاطبة المنتجة سارة الطباخ لإدارة “YouTube”، وإرسال عقد الاحتكار المبرم بينها وبين محمد الشرنوبي، ما ترتب عليه حذف الأغنية.