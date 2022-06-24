شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الليثى ورضا البحراوى يحييان أولى حفلات الساحل الشمالى.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى المطربان الشعبيان محمود الليثى ورضا البحراوى، مساء اليوم الجمعة، أولى حفلات الساحل الشمالى، حيث يقدمان باقة مميزة من أشهر أغنياتهم الشعبية، وذلك ضمن الحفلات التى يحييها نجوم الغناء والطرب فى مختلف الدول العربية.

يذكر أن المطرب محمود الليثى يعيش انتعاشة فنية، حيث انتهى من تسجيل عدد من الأغانى الجديدة خلال الفترة الأخيرة، فضلا عن انتهائه من تصوير أحدث أغانيه بعنوان "اللى جرالى"، بطريقة الفيديو كليب وتم تصويرها ما بين إنجلترا وأمريكا .

ومن الأغانى التى انتهى من تسجيلها أيضا ديو جديد بعنوان "اللى أنا عشت"، من كلمات ملاك عادل، وألحان الليثى، وتوزيع إسلام شيبسى، ويشاركه الغناء المطرب الشعبى رضا، وانتهى أيضا الليثى من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم "لأمتى"، تشاركه الغناء فيها سلمى الشيمى، والأغنية من كلمات حسن عزو، ويوسف طه، وألحان جابر النمر، وتوزيع باسم منير، وقام بتصويرها بطريقة الفيديو كليب لطرحها خلال الفترة المقبلة.

وكان المطرب محمود الليثى قد طرح مؤخرًا أغنية بعنوان "رجولة برجولة"، والأغنية من كلمات حودة الجوكر، وألحان وتوزيع زيزو المايسترو، كما طرح أغنية "يالهوى"، على موقع "يوتيوب" والتى صورها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات ملاك عادل، وألحان هانى فاروق، وتوزيع زيزو.