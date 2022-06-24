شكرا لقرائتكم خبر عن طرح البرومو الرسمى لفيلم "عمهم" بطولة محمد إمام استعدادًا لعرضه 7 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح صناع فيلم "عمهم" للنجم محمد إمام البرومو الرسمى للعمل على جميع منصات التواصل الاجتماعى، ترويجا للعمل استعدادا لطرحه بالسينمات للجمهور 7 يوليو المقبل ليشارك ضمن موسم عيد الأضحى المبارك بالسينمات.

"عمهم" من بطولة عدد كبير من النجوم منهم؛ محمد إمام و هدى المفتى و سيد رجب و باسم سمرة وأيتن عامر و محمد سلام ورياض الخولى وأحمد خالد صالح و محمد لطفى ومحمد ثروت و الشحات مبروك و تأليف وسام صبرى وإنتاج أحمد السبكى وإشراف عام كريم السبكى وإخراج حسين المنباوى والذى من المقرر عرضه بدور العرض السينمائية ليلة وقفة عيد الأضحى المبارك .

كانت آخر أفلام محمد إمام، "لص بغداد" وشارك فى بطولته فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، سعد المختار وضيفا الشرف أحمد رزق وبيومى فؤاد، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.