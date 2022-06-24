شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان وسعيد ستين وسحر فيشة وملك الليل أبرز أسماء شخصيات "عمهم".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر النجم محمد إمام البوسترات الدعائية المنفردة الخاصة بأبطال فيلمه الجديد "عمهم" المقرر طرحه في دور العرض يوم الخميس الموافق 7 يوليو المقبل للمنافسة في موسم عيد الأضحى السينمائى، وكشفت البوسترات عن أسماء شخصيات أبطال العمل وهم " سلطان وسعيد ستين وسحر فيشة وملك الليل والبارون والجارم ومروان وكابتن كوبا وغالية".

فيلم "عمهم" بطولة محمد إمام محمد سلام، هدى المفتى، سيد رجب، باسم سمرة، رياض الخولى، محمد ثروت، محمد لطفى، الشحات مبروك وعدد آخر من الفنانين، وتأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى، وتدور أحداثه في اطار من الأكشن والكوميديا، حول سلطان وهو ملاكم ومدرب يعمل مع صديقه سعيد بمركز رياضي، فتقودهما الصدفة إلى مطبعة لتزوير الأموال ويتورطا في العديد من المتاعب.

ويعود محمد إمام بفيلم "عمهم" إلى السينما بعد غيابه العام الماضى، حيث قدم آخر أفلامه "لص بغداد" في عام 2020 وشارك في بطولته فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، وتأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية.

يذكر أن موسم عيد الأضحى السينمائى يشهد عرض بجانب "عمهم"، أفلام "كيرة والجن" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبرى وإخراج مروان حامد، و"بحبك" بطولة تامر حسنى وهنا الزاهد وحمدى الميرغنى وهدى المفتى وتأليف وإخراج تامر حسنى، وفيلم "تسليم أهالى" بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد وإخراج خالد الحلفاوى.