شكرا لقرائتكم خبر عن أم كلثوم تقدم حيرت قلبي وبعيد عنك في حفلتين على مسرح الساقية 7 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم مسرح الساقية للعرائس، حفلتين لكوكب الشرق السيدة أم كلثوم ،لتقدم فيه أغنيتين من أعظم أغانيها وهما "حيرت قلبي، وبعيد عنك"، وذلك يوم الخميس الموافق 7 يوليو، بقاعة النهر بساقية الصاوي، على أن تبدأ الحفلة الأولى في تمام الساعة السادسة مساءً، وتبدأ الحفلة الثانية في الثامنة مساءً، مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للحد من فيروس كورونا

ويأتى ذلك في إطار ما يقدمه مسرح الساقية للعرائس من حفلات غنائية ومسرحيات للأطفال بهدف الترويج لهذا النوع المميز من الفنون الذي يجذب الكبار قبل الصغار.

الجدير بالذكر أن الساقية تقوم بعرض حفل سيدة الغناء العربى أم كلثوم بفرقتها الكاملة من خلال مسرح العرائس، وهو مشروع "أم كلثوم تعود من جديد" ويقدم عرضًا شهريًّا في الخميس الأول من كل شهر.