شكرا لقرائتكم خبر عن حفل كلثوميات على مسرح معهد الموسيقى العربية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقيم دار الأوبرا المصرية حفلا غنائيا يحمل اسم "كلثوميات"، اليوم الجمعة، على مسرح معهد الموسيقى العربية فى تمام الساعة الثامنة مساءً، وستغنى بالحفل الفنانة نهاد فتحى والفنانة رحاب مطاوع، وسيقدمان أحلى أغانى أم كلثوم التى يعشقها الجمهور ومنها "الحب كله، حب إيه، أنساك لبليغ حمدى، مصر تتحدث عن نفسها لرياض السنباطى".

وكانت قد أقامت دار الأوبرا المصرية حفلها تحت اسم كلثوميات، تخليدا لتاريخ سيدة الغناء العربي كوكب الشرق أم كلثوم، في أبريل الماضي على مسرح معهد الموسيقي العربية، وأحيته فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقي العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشي.

وتضمن البرنامج عددا من أشهر أعمال أم كلثوم التى تعاونت خلالها مع كبار الملحنين، منها: "اسأل روحك" لـ محمد الموجى، "سيرة الحب" لـ بليغ حمدى، "القلب يعشق" - "دليلى احتار" لـ رياض السنباطى أداء غادة آدم ورحاب عمر.

جدير بالذكر أن حفلات كلثوميات تأتى تخليدا لسيدة الغناء العربى أم كلثوم وضمن جهود الأوبرا لإحياء تراث الموسيقى العربية ونشره للأجيال الجديدة والشباب باعتباره جزءا أصيلا من تاريخ مصر الثقافى والحضارى.