شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا عبد العزيز تنشر صورا جديدة من حفل زفافها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة دنيا عبد العزيز محبيها ومتابعيها عبر حسابها على انستجرام عدة صور جديدة لها، من سيشن حفل زفافها، وظهرت الفنانة دنيا عبد العزيز بإطلالة أنيقة ومميزة اعتمدت على اختيار فستان زفاف مطرز بالفضي، وهو ما نال إعجاب محبيها ومتابعيها عبر حسابها على انستجرام.

وكانت قد حلت الفنانة دنيا عبد العزيز، ضيفة على "تليفزيون الخليج 365" مع الزميل بهاء نبيل، وتحدثت خلال اللقاء عن الجزء الثانى من مسلسل "المداح" وسبب ابتعادها عن السينما لفترة 12 عامًا، قائلة: "خوفت من تقديم جزء ثانى من المداح لأن لما بتنجح أول مرة لازم تبقى نفس المستوى يإما أفضل يأما بلاش خالص، ولما جالى الورق اطمنت شوية لأن لقيت في حاجات جديدة وشخصيات وتركيبات جديدة وظهور سهر الصايغ وكمال أبو رية كان شيء عظيم، ولما اتعرض المسلسل ونجح قلت الحمد لله لأنه في منطقة لوحده ومش بينافس حد".



حساب دنيا عبد العزيز

وعن غيابها عن السينما لمدة 12 عامًا قالت دنيا عبد العزيز: "كل اللى بيجيلى وبيتعرض عليا مش هيضيف ليا وأنا عندى رصيد من السينما بفخر بيه، فلما أقدم عمل لازم يضيف ليا، وأكيد لو بيتعرض عليا حاجات سواء مسلسل أو فيلم او مسرحية وتعجبنى هعملها، واللى مش بيعجبنى هارفضه لأن انا مش محتاجة أكون موجودة وخلاص، لأن الأهم يكون إضافة لمشوارى".