شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم النجمة إلهام شاهين في "المهرجان الدولي للفيلم بفاس" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت إدارة المهرجان الدولي للفيلم بمدينة فاس المغربية النجمة المصرية الكبيرة الهام شاهين لتكريمها في الدورة الثانية من عمر المهرجان عن مشوارها السينمائي المتميز والزاخر بالأعمال الراسخة التي ناقشت هموم وقضايا الإنسان.

كما سيكرم الممثل المغربي محمد الشوبي والسينمائي والفنان التونسي عبد الرؤوف بن عمر والنجمة المغربية آمال عيوش، وسيفتتح المهرجان اليوم الجمعة بمدينة فاس بالمملكة المغربية بحضور جانب كبير من السينمائيين من مختلف دول العالم، حيث إن المهرجان يحمل صفة الدولية.

وجدير بالذكر أن السيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الاقصر للسينما الافريقية ورئيس قناة نايل سينما سيكون رئيسا للجنة تحكيم الفيلم الروائي القصير بالدورة الثانية من المهرجان الذي ينطلق اليوم الجمعة 24 يونيو ويستمر حتي يوم 30 من نفس الشهر .

يدير المهرجان الاعلامي المغربي محمد بلغريب وتتكون لجنة تحكيم الفيلم الروائي القصير من :الباحثة المغربية الهام اسلامتي، والبرتغالية سنية فييرا والبولونية أكاطا لكزاج والكاتب والناقد الاردني خميس مجدلاوي .

ويتنافس في تلك المسابقة عشرون فيلما قصيرا على جوائز المهرجان، وهي جائزة لجنة التحكيم، وجائزة الإخراج، وجائزة السيناريو، وجائزة التمثيل (ذكور وإناث).

كما سيتم تنظيم ندوة فكرية دولية حول “صورة فاس في السينما” الى جانب ماستر كلاس مع نقاد ومخرجين سينمائيين ، كما سيتخلل المهرجان ورشتان يقدمها الممثلتان مجيدة بنكيران وفاطمة بوجو .