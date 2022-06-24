شكرا لقرائتكم خبر عن محمود العسيلى ومسلم يحييان حفلاً غنائياً في عمان.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى المطربان محمود العسيلى ومسلم مساء الوم الجمعة، حفلاً غنائياً في سلطنة عمان، ويقدمان خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتهم، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول العربية بمناسبة موسم الصيف.

وأعلن الفنان محمود العسيلى، استعداده لطرح أغنية جديدة تحمل عنوان "دوم دوم" وذلك عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعرب العسيلي، عن سعادته بالتعاون لأول مرة مع الملحن عزيز الشافعى، والشاعر تامر حسين، والموزع أحمد طارق يحيى.

واستكمل قائلاً: أحب أغنية "دوم دوم" جداً لأنها لون جديد ومختلفة، وأتمنى أن تنال إعجاب الجمهور".

جدير بالذكر أن آخر أغنية للعسيلى، هى "مسيكب" من كلمات الشاعر فلبينو، ألحان محمود العسيلى، توزيع رامى سمير، وقد حققت الأغنية نجاحا كبيرا .

وكانت آخر حفلات الفنان محمود العسيلى، فى الإسكندرية، إذ نشر صورا فوتوغرافية من حفله الغنائي الأخير، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام":" إسكندرية ديما في حتة تانية".