حضور مميز لـ كيت دينينجز بالعرض الخاص لـ Thor: Love And Thunder

محمد الفلاح - الجمعة 24 يونيو 2022

شهد الجزء الرابع من سلسلة أفلام Thor حضور مميز لنجمة الأجزاء السابقة من الفيلم، كيت دينينجز التي سبق وأن جسدت بالأفلام شخصية دارسي.



ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من العرض الخاص الذي شهد حضور كيت، وخطيبها أندرو دبليو كي، برفقة نجوم الفيلم.

واقيم العرض الخاص للفيلم، بحضور كافة صناعه، النجم كريس هيمسورث والنجم كريستين بيل.

بالإضافة للنجمة نتالي بورتمان، وتيسا تومسون، والفيلم يعتبر الجزء الرابع من سلسلة أفلام thor