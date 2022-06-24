شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم حسنى مع أولاده روبا وياسين فى الإسكندرية: أجمل ذكرياتى مع الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم أكرم حسنى عن صورة جمعته مع ابنته روبا وابنه ياسين، خلال قضاء إجازة صيفية فى محافظة الإسكندرية، مشيرا إلى أن والده كان يأخذ الأسرة إلى زيارتها وستظل هى أفضل ذكرياته فى الصيف، لافتا إلى أنه بالسفر للإسكندرية سيعمل ذكريات جديدة مع أولاده.



اسرة اكرم حسنى



اكرم حسنى

ونشر حسنى صورته مع أولاده عبر حسابه على إنستجرام، ظهروا فيها وهم يتواجدون على أحد شواطئ عروس البحر الأبيض المتوسط، صحبها بتعليق: "وأنا صغير أبويا كان بياخدنا إسكندرية، وهتفضل هى أجمل ذكرياتى مع الصيف، فروحت أنا وروبا وياسين نعمل ذكريات جديدة".