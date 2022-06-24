شكرا لقرائتكم خبر عن القصة الكاملة لوفاة خطيبة مذيع إكس فاكتور توم مان قبل حفل الزفاف بساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا تزال ردود الفعل حول وفاة حبيبة توم مان نجم برنامج اكتشاف المواهب الغنائية الشابة "إكس فاكتور" السابق، تحظي بردود فعل واسعة، وذلك بعد الصدمة الذى تلقاها مؤخراً، عقب رحيل خطيبته دانييل قبل ساعات من موعد زواجهما الذى كانا يستعدان له خلال الفترة الماضية.

سبق وأعلن توم هان منذ ثلاثة أيام عن وفاة دانييل هامبسون، والتى شغلت منصب مديرة العلاقات العامة والراقصة فى فرق فنية مثل "تيك ذات" و"ليتيل ميكس"، قبل ساعات من إقامة حفل زفافها.



توم وخطيبته

وأعلن توم مان، الخبر عبر حسابه عبر إنستجرام قائلاً: "ما كان يفترض أن يكون أسعد يوم في حياتنا، انتهى بكسر قلب لا يمكن جبره".

ولم يكشف عن سبب وفاة خطيبته، التي كانت تبلغ من العمر 34 عاما، حتى الآن، إلا أن مواقع أجنبية عديدة تطرقت إلى الحادث وأكدت أن حفل الزفاف ربما كان شؤما على علاقة الثنائى، حيث إنه تم الغاؤه مرتين بسبب ظروف كورونا، خلال العامين الماضيين، إذ يرتبط الثنائى بعلاقة تعود لسنوات، قبل أن يقررا في النهاية إحياء حفل الزفاف، إلا أن الجميع صدم بوفاتها.