رابح صقر يضرب موعدًا مع جمهوره في دبي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الفنان السعودي رابح صقر، عن استعداده لإحياء حفل غنائي كبير بمدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك يوم 11 تموز/يوليو المقبل على مسرح كوكا كولا أرينا.

ونشر رابح صقر “بوستر” الحفل، وعلّق قائلًا: “حبايبي موعدنا 11 يوليو في دبي على مسرح كوكا كولا أرينا”.

يذكر أن رابح صقر طرح مؤخرًا الأغنية الخامسة من ألبومه الجديد “واجد”، بعنوان “تصفحيني، وهي من ألحانه وكلمات منصور الشادي وتوزيع عمر صباغ.

وحققت الأغنية أكثر من مليوني مشاهدة بعد أسبوعين فقط من صدورها على قناة “روتانا” الرسمية بموقع “يوتيوب”.