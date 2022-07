بيلي إيليش.. “أفضّل الموت على ألا أصبح أماً”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أوضحت نجمة البوب العالمية بيلي إيليش، البالغة من العمر 20 عاماً أنها ترغب في إنجاب الأطفال، وأكدت أن أحد أهدافها الرئيسية في الحياة هو أن تصبح أمًا.

واعترفت بيلي إيليش خلال مقابلة مع مجلة Sunday Times بأنها أيضاً تخشى ذلك، لأنها ستشعر بالقلق حيال حماية أطفالها عندما يكبرون، وقالت: “أفضل الموت على عدم إنجاب الأطفال… أحتاجهم”.

وواصلت كاتبة أغنية Bad Guy التعبير عن قلقها بشأن أوجه القصور المحتملة التي سيختبرها أطفالها في المستقبل، حيث قالت: “كلما تقدمت في السن، كلما اختبرت الأشياء، أفكر فقط ، ما الذي سأفعله عندما يعتقد طفلي أن هذا هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به وأنا أقول لهم لا، ليس كذلك! لن يستمعوا إليّ”.

وبالحديث عن القضايا التي يواجهها الأطفال في أميركا في الوقت الحالي، اعترفت “بيلي” بأنها تشعر بالخوف بسبب حوادث إطلاق النار في المدارس.

كما انفتحت “إيليش” مؤخراً على صراعها مع الحياة في دائرة الضوء، واعترفت بأنها أصيبت بالاكتئاب على الرغم من النجاح الكبير الذي حققته بعد إصدار ألبومها الأول When We All Fall Asleep, Where Do We Go؟ عام 2019 عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها فقط.

جدير بالذكر أن بيلي إيليش تلقت تعليمها في المنزل عندما كانت طفلة مع شقيقها والمتعاون المتكرر “فينياس” وتخرجت في سن الـ15 عندما اجتازت اختبار معادلة المدرسة الثانوية.