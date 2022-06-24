ترتدي قبعة وتحمل مسدساً..هند صبري تكشف عن شخصيتها في فيلم “كيرة والجن”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت الفنانة هند صبري، متابعيها عبر حسابها الرسمي في موقع “انستغرام”، صورة البوستر الرسمي لفيلم ” كيرة والجن” المقرر طرحه يوم 30 يونيو في جميع دور العرض في مصر والوطن العربي.

وظهرت هند صبري بمفردها على الملصق الدعائي الذي نشرته، وهي ترتدي قبعة وتحمل مسدساً نارياً، وأرفقت الصورة بتعليق كشفت من خلاله عن اسم الشخصية التي تقدمها في الفيلم قائلة: “دولت فهمي..كيرة والجن يوم 30 يونيو في جميع دور العرض في مصر والوطن والعربي”.

وتعود أحداث فيلم “كيرة والجن” إلى مرحلة الغليان التي كانت مسيطرة على الشارع المصري بعد إندلاع ثورة 1919، وهو الحدث الكبير الذي نجح في أن يوحد مصير كل من أحمد عبد الحي كيرة، الذي يجسده كريم عبد العزيز، وعبدالقادر الجن الذي يقدم دوره الفنان أحمد عز، ويشاركان معًا في النضال ضد الاحتلال اﻹنجليزي.

فيلم “كيرة والجن” من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، وأحمد عز، وهند صبرى وسيد رجب، وأحمد مالك، وعلي قاسم، وهدى المفتي، ومحمد عبد العظيم، وعارفة عبد الرسول، وتامر نبيل.

وفي سياق آخر، تستعد الفنانة هند صبري للتحضير للجزء الثاني من مسلسل “البحث عن علا”، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول. ونشرت هند مقطع فيديو لها عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، وقالت فيه: “هنكمل، علا قصتها لسه مخلصتش”.