شكرا لقرائتكم خبر عن محامية جونى ديب تقدم مساعدات طبية لمريض على طائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصفت محامية جونى ديب، كاميل فاسكيز بـ"المرأة المعجزة" لمساعدتها رجلا مسنا عانى من حالة طبية طارئة على طائرة على ارتفاع 40 ألف قدم فى الهواء، وفقا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

شوهد فاسكيز، 37 عامًا، على متن رحلة تابعة لشركة أمريكان إيرلاينز من لوس أنجلوس إلى نيويورك في وقت سابق من هذا الأسبوع، ويقال إنها هرعت لمساعدة رجل في السبعينيات من عمره بعد أن سقط وارتطم رأسه في منتصف الرحلة، وقال ركاب الرحلة إنها اتصلت بشقيق حبيبها، وهو طبيب.



تقرير ديلى ميل

ثم وجهها عبر الخطوات للتحقق مما إذا كان الرجل يعانى من نوبة قلبية أو ما إذا كان قد عانى من نزيف فى المخ من السقوط.

لحسن الحظ، كان هناك طبيب جراح أيضًا على متن الطائرة وجاء لتولي المهمة من فاسكيز، ثم أشادت مضيفة طيران بها وأعطتها زجاجتين من المشروبات، ثم عادت الطائرة إلى لوس أنجلوس، حيث كان المسعفون ينتظرون لرعاية الراكب.

واكتسبت فاسكيز ، 37 عامًا ، مكانة مشهورة خاصة بها منذ أن دافعت عن ديب، 59 عامًا، للفوز فى محاكمة التشهير الرائجة ضد آمبر هيرد 36 عامًا.