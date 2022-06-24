شكرا لقرائتكم خبر عن على الحجار يطرح كليب أحدث أغانيه "بطلة حكايتى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب على الحجار أحدث أغانيه مؤخراً من خلال موقع يوتيوب، حيث تحمل الأغنية اسم "بطلة حكايتى"، وهي الأغنية التي يتعاون فيها مع الشاعر طارق على والملحن خالد داغر ومن توزيع محمد عبد الله.

ويستعد على الحجار لحفله الغنائى المقبل، الذى سيقام يوم السبت 2 يوليو، فى المسرح المكشوف بالمنارة، وذلك بمشاركة الأوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عبد الشافى.

من ناحية أخرى شارك على الحجار خلال موسم دراما رمضان الماضى من خلال غناء تتر مسلسل "جزيرة غمام"، الذى عاد به إلى الأغانى الصعيدية، الذى تميز فيه طوال مسيرة فنية حافلة.

"جزيرة غمام" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوى وبطولة طارق لطفي، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، وفاء عامر، محمد جمعة، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، عايدة فهمى، اسلام حافظ، أحمد عبد الحميد، أحمد النجار، أحمد ماجد، وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون.

وتعود أحداث المسلسل إلى الوراء لأكثر من 100 عام، في إحدى القرى الموجودة على البحر الأحمر، وفى تلك الجزيرة تنكشف وكيف آثر الوافدين على الهدوء الذي يسكن تلك المدينة، بالإضافة إلى الطمع والنفوس البشرية غير السوية وتحديداً بين الأخوة، والتي تحول هذا الأمان الذى يعم القرية إلى فوضى عارمة.