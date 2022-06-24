شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مطربين طرحوا أغنياتهم فى يوم واحد بأول "ويك إند" بموسم الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من الانتعاشة الفنية فى الوسط الغنائى خلال موسم الصيف الذى بدأ منذ 3 أيام، حيث يشهد كثرة الحفلات الغنائية وطرح الأغانى المنفردة، ومع بداية أول "ويك إند" فى موسم الصيف طرح 4 مطربين أغنياتهم فى يوم واحد وهم، حسين الجسمى، وصابر الرباعى، ومحمد رمضان، ومحمد نور.

حسين الجسمى أغنية "ليه"

طرح المطرب حسين الجسمى أغنية جديدة بعنوان" ليه" على موقع "يوتيوب"، ومنصاته على مواقع التواصل الاجتماعى، والأغنية من كلمات مصطفى مرسى، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم ومكساج وماستر هانى محروس.

صابر الرباعى أغنية "سلملى"

طرح المطرب التونسى صابر الرباعى، أحدث أغنياته التى تحمل اسم "سلملى"، على "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع وميكس وماستر جلال الحمداوى.

محمد رمضان أغنية "تنطيط"

طرح النجم محمد رمضان أحدث أغنياته التى تحمل اسم "تنطيط"، على "يوتيوب" ومنصاته على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وهى الأغنية التى طرحها على طريقة الفيديو كليب، وهى من كلمات وألحان فريق "الباور العالى"، وتوزيع ديزل، وميكس وماستر أسامة طارق، ومن تنفيذ محمود الشيخ، وإشراف عام محمود رمضان، ومن إخراج بثينة.

محمد نور أغنية "سداح مداح"

طرح المطرب محمد نور، أحدث أغنياته التى تحمل اسم "سداح مداح" على "يوتيوب"، وهى أولى أغانى ألبومه الجديد "الحب"، والذى من المقرر طرحه خلال موسم الصيف الحالى، وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع إسلام ساسو، وميكس وماستر ياسر أنور وتم تصويرها على طريقه الفيديو كليب من كواليس فيلمه الجديد "الحب بتفاصيله"، إخراج محمد حمدى.