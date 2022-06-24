هذه النجمة ستكون بطلة النسخة العربية من The Good Wife

كتب امير فتحي في الجمعة 24 يونيو 2022 12:50 مساءً - تخوض النجمة هند صبري للمرة الأولى تجربة تقديم أحد الأعمال المقتبسة عن مسلسل أجنبي والتي يطلق عليها الفورمات في مسلسل يحمل إسم في “مهب الريح” – وهو إسم مؤقت سيتم تغييره – المأخوذ عن مسلسل The Good Wife.
المسلسل يتكون من ٤٥ حلقة وهي اولى تجارب هند أيضا مع هذا العدد الكبير من الحلقات، كما يقدم النسخة العربية السيناريست شريف بدر الدين ويتولى الإخراج أحمد خالد موسى.
المسلسل من إنتاج MBC ويشارك فيه مجموعة من النجوم أبرزها إياد نصار وماجد المصري.
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