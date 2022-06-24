تامر حسني يكشف عن بوسترات جديدة لفيلم “بحبك”.. والجمهور يتفاعل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استعدادًا لعرضه في موسم عيد الأضحى المبارك، كشف النجم المصري تامر حسني عن بوسترات جديدة لفيلمه المنتظر “بحبك”، وعلّق قائلًا: “الصور الرسميه لفيلم ( بحبك ) تاريخ الإصدار ان شاء الله يوم ٧/٧ بمصر و جميع الدول العربية”.

وظهر تامر حسني في البوسترات برفقة النجوم الذين يشاركونه بطولة فيلم “بحبك”، وهو ما زاد من حماس الجمهور للفيلم، إذ ترك له محبوه الكثير من التعليقات التي عبّرت عن انتظارهم بشوق طرح العمل في دور العرض يوم 7 يوليو المقبل.

وتصدّر هاشتاغ اسم الفيلم “#بحبك” قائمة الترند بموقع “تويتر” في مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات ولبنان والمغرب وعدد من البلدان العربية.

يذكر أن تامر حسني كان قد نشر في وقت سابق برومو فيلم “بحبك”، بلقطات خطفت الأنفاس، ومشاهد تجمع بين الكوميديا والرومانسية في آن، وهو ما زاد من حماس الجمهور لمشاهدة الفيلم.

كما كشف البرومو عن أغنيتين جديدتين سيتم إصدارهما ضمن أحداث الفيلم، وتأتي الأغنيتين بين الأعمال التي يحضّرها تامر لألبومه المقبل، المقرّر طرحه في صيف 2022

فيلم “بحبك” هو من تأليف وإخراج تامر حسني، في أولى تجاربه في الإخراج السينمائي، ويشاركه في بطولته النجوم هنا الزاهد، حمدي الميرغني، هدى المفتي، ومدحت تيخة، وتدور أحداثه في إطار رومنسي اجتماعي يحمل الطابع الكوميدي.