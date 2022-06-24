وائل كفوري يرفع منسوب التشويق.. أغنية جديدة تبصر النور قريباً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف النجم اللبناني وائل كفوري عن استعداده لطرح أغنية جديدة قريباً. وفي مقطع مصوّر نشره عبر خاصية “الستوري” في موقع “إنستغرام”، أعلن السيد إيدي غانم،م مدير أعمال وائل عن هذا الخبر، إذ علّق قائلًا: “أغنية جديدة قريبًا”.

ورفع إيدي غانم منسوب التشويق لدى جمهور وائل من خلال الفيديو المرفق الذي سُمِع فيه صوت وائل، وظهرت يده وهو يوقّع اسمه، إذ نوّه إلى أن الأغنية هي من كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع عمر صباغ.

وتفاعل عدد كبير من محبّي وائل كفوري مع الفيديو، وتركوا له الكثير من التعليقات التي عبّرت عن حماسهم للأغنية الجديدة.

تأتي أغنية وائل كفوري الجديدة، بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية “البنت القوية” في صيف 2021، وهي أيضًا من كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع المبدع عمر صباغ.

يذكر أن أغنية “البنت القوية” حققت أكثر من 138 مليون مشاهدة منذ صدورها في يوليو الماضي، وتواصل حتى اليوم تصدّرها قائمة الأغنيات اللبنانية الأكثر مشاهدةً على موقع “يوتيوب” في الوطن العربي.