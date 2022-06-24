نوال الكويتية تشوق الجمهور لحفلها في جدة.. “يليق بحبي وشوقي لكم”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شوّقت النجمة نوال الكويتية الجمهور السعودي لحفلها المنتظر ضمن فعاليات موسم صيف جدة لهذا العام.

ونشرت نوال “بوستر” الحفل عبر حسابها الرسمي في موقع “إنستغرام” وعلّقت قائلةً: “اشتقت للمسرح والجمهور الرائع، ولقائي فيكم يعنيلي الكثير.. انتظروني بحفلٍ يليق بحبي وشوقي لكم”.

وسيقام الحفل يوم الجمعة 1 تموز/يوليو، بتنظيمٍ من شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات، وتحت رعاية الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية.

يذكر أن نوال الكويتية شاركت أخيراً في عدد من الحفلات في السعودية، حيث أحيت حفلاً خلال موسم الرياض في أوايسس، وآخر بمناسبة رأس السنة في العاصمة بمشاركة نخبة من النجوم، إضافةً إلى حفل “في حب الكويت” مع نجوم الغناء والتمثيل، وليلة خاصة بها بعنوان “نوال ناو”.