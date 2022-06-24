الأمير جورج كان يبيع الكيك لجمع المال

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن الأمير “جورج” يحذو حذو والده الأمير “ويليام” في شغفه بالحفاظ على البيئة وحماية الحيوانات المهددة بالإنقراض، وهذا ما كشفه “تشارلي مايهيو”- الرئيس التنفيذي لجمعية Tusk الخيرية، التي تعمل على حماية الأنواع المهددة بالانقراض في إفريقيا- أن الأمير “جورج” البالغ من العمر 8 سنوات قام ببيع الكيك خلال إغلاق COVID-19 لجمع الأموال للمنظمة، وفقًا لصحيفة The Independent.

وقال “مايهيو”: “قام الأمير جورج ببيع الكيك بلطف شديد لجمع الأموال من أجل Tusk أثناء الإغلاق وكتب بطاقة لطيفة للغاية حول ذلك، مما يدل بوضوح على اهتمامه بالحياة البرية في إفريقيا”.

وكان الأمير “ويليام”، الذي احتفل بعيد ميلاده الأربعين يوم الثلاثاء، الراعي الملكي لـ Tusk منذ عام 2005 كجزء من عمله المستمر لحماية البيئة.

شارك الأمير “ويليام” سابقاً اهتمام ابنه الأكبر بالعالم الطبيعي، وكشف عن أن الأمير “جورج” كان حزيناً للغاية أثناء معرفته بالانقراض.

وقال “ويليام” سابقاً لشبكة Sky Nerws: “بعد أن شاهدت العديد من أفلام ديفيد أتينبورو الوثائقية مؤخراً مع أطفالي، فإنهم يحبونهم تماماً ، وكان آخرها- وهو فيلم عن الانقراض- في الواقع اضطررت أنا وجورج إلى إيقاف تشغيله، وقد شعرنا بالحزن الشديد في منتصف المشاهدة. حينها قال لي لا أريد أن أشاهد هذا بعد الآن”.

وتابع الأمير “ويليام”: “لماذا وصل الأمر إلى هذا؟ كما تعلم، إنه يبلغ من العمر 7 سنوات ويسألني هذه الأسئلة بالفعل، إنه يشعر بذلك حقاً، وأعتقد أن كل طفل يبلغ من العمر 7 سنوات يمكن أن يرتبط بذلك”.

ظلت فكرة الإنقراض عالقة بذهن الأمير “جورج” في عام 2020 عندما أُتيحت له الفرصة وإخوته- الأميرة “شارلوت” والأمير “لويس”- لطرح أسئلة على السيد “ديفيد أتينبورو”.

سأل “جورج”: “مرحباً ديفيد أتينبورو، ما هو الحيوان الذي تعتقد أنه سينقرض بعد ذلك؟”، وأجاب “أتنبورو”: “إننا نأمل ألا يحدث ذلك لأن هناك العديد من الأشياء يمكن فعلها عندما تكون الحيوانات في خطر الإنقراض. يمكننا حمايتها”.

واستكمل: “منذ حوالي 40 عام، كنت مع بعض الغوريلا الجبلية في وسط إفريقيا، والغوريلا الجبلية هو نوع نادر جداً جداً، فقط 250 واحدة فقط باقية، قمنا بعرض صور لهم على التليفزيون حول العالم وفكر الناس كم هو الأمر مقلق إذا إنقرضت. لذلك قاموا بجمع الأموال وجاء العديد من الشخاص للمساعدة، والآن يوجد الآلاف منهم. لذلك يمكنك إنقاذ حيوان إذا اردت”.