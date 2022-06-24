ظافر العابدين يفوز بجائزة في مهرجان الأفلام العربية في هولندا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاز النجم التونسي ظافر العابدين بجائزة أفضل ممثل في مهرجان “روتردام” للفيلم العربي بهولندا عن دوره بشخصيّة “حبيب” في فيلم “غدوة”، وهو عمل روائي طويل من إخراجه.

وكان مهرجان “روتردام” للفيلم العربي، وهو مهرجان سنوي قد تأسس منذ 2003 قد توقف لمدة عامين بسبب جائحة فيروس كورونا، ثم استأنف نشاطه هذا العام، وانعقدت دورته الأخيرة من يوم 15 حتى 19 يونيو (حزيران) الحالي، بمشاركة حوالي 40 فيلماً من الفئات الثلاث: أفلام روائيّة طويلة وأخرى قصيرة ثمّ أفلام وثائقيّة من دول عربية عدّة منها المغرب ومصر والجزائر وسوريا وتونس ودول الخليج.

وكانت السينما التونسية سجّلت حضورها بثلاثة أفلام في المنافسة على جوائز الدورة 21 لمهرجان الفيلم العربي بمدينة روتردام الهولندية، وهي دورة أقيمت من 15 إلى 19 يونيو 2022 وهذه الأفلام الثلاثة هي “مجنون فرح” لليلى بوزيد و”غدوة” لظافر العابدين و”نصف روح” لمروان الطرابلسي. وتنافست مع حوالي 40 فيلما بين أعمال روائية ووثائقية طويلة وقصيرة من 20 دولة عربية وغربية.

وتحصل فيلم “غدوة”على جائزتيْن سابقا هما جائزة اتحاد النقاد في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته ال 43 وجائزة النقاد في الدورة الأولى لمهرجان البحر الأحمر بالمملكة العربية السعودية.

وتقدمت وزارة الشؤون الثقافية في تونس بأحر التهاني للممثل ظافر العابدين بمناسبة تحصله على جائزة أفضل ممثل في مهرجان “روتردارم” للفيلم العربي في هولندا وذلك عن دوره في فيلم “غدوة”.