الملكة إليزابيث في “لوك” جديد.. تخلت عن العصا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اعتمدت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية تصفيفة شعر جديدة؛ حيث ظهرت بإطلالة مختلفة بعد سنوات من الظهور بشعرها المصفف للخلف، وبدا أن الملكة لم تغير التصفيفة فقط، بل أيضاً ظهر شعرها أقصر بشكل ملحوظ من الخلف وعلى الجانبين.

وقامت الملكة بعدة لقاءات رسمية هذا الأسبوع؛ ظهرت خلالها بصحة جيدة ونشاط لافت؛ فإضافة إلى تصفيفة شعرها الجديدة، تخلت عن العصا التي اعتمدت عليها كثيراً مؤخراً للوقوف والمشي، كما اختارت فساتين صيفية بألوان مبهجة ومطبعة بشكل مميز.

وكان الظهور الأول للملكة خلال زيارة رئيس أساقفة كانتربري في قلعة وندسور، في يوم الثلاثاء المنصرم في 21 يونيو 2022؛ ليقدم لها تكريماً خاصاً ومميزاً للغاية من كنيسة إنجلترا، يقدم عادة في مراسم احتفالية خاصة تستضيفها كنيسة إنجلترا، ويقدم للشخصيات التي قدمت خدمات جليلة للكنيسة.

وجاء هذا التكريم لتهنئة الملكة على احتفالها مؤخراً باليوبيل البلاتيني؛ أي مرور 70 عاماً على إعلانها ملكة لبريطانيا.

أما اللقاء الثاني فجمعها بمارغريت بيزلي، حاكمة ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، في قلعة وندسور.

يشار إلى أن الملكة إليزابيث كانت قد سمحت بالكشف عن بعض التفاصيل الشخصية لحياتها أثناء إغلاق فيروس كورونا والعزل من الوباء، بما في ذلك من تم تكليفه بقص شعرها وتصفيفه.

تقوم أنجيلا كيلي، إحدى أكثر مساعدات الملكة الموثوق بهم، بتحديث كتابها الأكثر مبيعاً حول تلبيس الملكة؛ لتتضمن تأملات في حياة الملكة أثناء جائحة فيروس كورونا. في الكتاب، الذي يتم تحديثه تكريماً لليوبيل البلاتيني للملكة، تكشف “كيلي” أن قص شعر الملكة كان يقع على عاتقها عندما تم تقليص فريق دعم الملكة إلى عدد صغير من المساعدين والخدم.

ووفقاً لشركة هاربر كولينز للنشر، فإن الفصل الإضافي يسلط الضوء على عزلة الأسرة الملكية أثناء عمليات الإغلاق التي فرضها الوباء في قلعة وندسور (بما في ذلك كيفية قيام “كيلي” بقص شعر الملكة وتصفيفه) وما حدث وراء الكواليس في أول ارتباطات عامة للملكة بعد رفع الإغلاق.

يعِد الكتاب، الذي صدر في المملكة المتحدة في وقتٍ سابق، بتصميم غلاف تذكاري وتصوير جديد. كما سيمثل الكتاب أيضاً فصلاً آخر في الحياة الرائعة لـ”أنجيلا كيلي”، التي بدأت حياتها المهنية في قصر باكنغهام قبل 28 عاماً بصفتها منسقة أزياء الملكة، وترقت لتصبح المصممة الشخصية والمنسقة لخزانة ملابس الملكة، وواحدة من أقرب المقربين لها.

أحدثت الطبعة الأولى من الكتاب ضجة كبيرة بين المعجبين الملكيين، حيث ألقت “كيلي” نظرة من وراء الكواليس على أسلوب الملكة، بما في ذلك كيف تُنظِّف “كيلي” جواهر الملكة التي لا تقدّر بثمن، والمواد المستخدمة لذلك. كشفت “كيلي” أيضاً عن المرات الوحيدة التي لا تضع فيها الملكة مكياجها هي عندما تسجل كلمة عيد الميلاد المتلفز الخاص بها. وكشفت “كيلي” أنها ترتدي نفس مقاس حذاء الملكة، لذا فقد ارتدت حذاء الملكة.

الكتاب غير مسبوق؛ لأن “كيلي” هي أول طاقم شخصي للملكة يُمنح الإذن لكتابة كتب عن دورها الملكي. نُشر كتابها الأول Dressing the Queen في عام 2012 قبل اليوبيل الماسي للملكة “إليزابيث”.

كتبت “سامانثا كوهين”، السكرتيرة الخاصة المساعدة للملكة آنذاك، في المقدمة، “لا أحد في وضع أفضل لسرد هذه القصة غير المعروفة حتى الآن من أنجيلا كيلي. لقد تحملت المسؤولية الاستثنائية لإدارة جميع جوانب خزانة ملابس الملكة بفخر غير محدود بها. العمل والاهتمام بالتفاصيل”.

وكان حساب العائلة المالكة على تويتر قد نشر عدة صور للأمير ويليام؛ احتفالاً بذكرى ميلاده الـ 40، وأرفقه بتعليق جاء فيه: “بما أن الرجل الثاني في ترتيب ولاية العرش يبلغ 40 عاماً، تعرف على المزيد عنه”. وأتبعت الملكة ذلك بثماني صور إضافية تم التقاطها في مراحل مختلفة من حياة الأمير “ويليام”.

في إحدى الصور، ظهرت الأميرة الراحلة “ديانا”، حيث شوهدت أميرة ويلز وهي تحتضن الأمير “ويليام” بعد ولادته مباشرةً أثناء التقاطهما للصور الصحفية. ونص التعليق على الصورة: “ولد في الساعة 9.03 مساءً في 21 يونيو 1982، في مستشفى سانت ماري، بادينغتون، لندن”.

بينما سلطت صور أخرى الضوء على إنجازات “ويليام” الرائعة في الحياة من تخرجه في جامعة سانت أندروز في يونيو 2005، إلى حفل زفافه الساحر على “كيت ميدلتون” في كنيسة ويسمنستر آبي، في أبريل 2011.