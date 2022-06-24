شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار سيد فؤاد رئيسا للجنة تحكيم المهرجان الدولى للفيلم بفاس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت إدارة المهرجان الدولى للفيلم بمدينة فاس المغربية السيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية ورئيس قناة نايل سينما ليكون رئيسا للجنة تحكيم الفيلم الروائى القصير بالدورة الثانية من المهرجان الذى ينطلق اليوم الجمعة ويستمر حتي يوم 30 من نفس الشهر .

يدير المهرجان الإعلامي المغربي محمد بلغريب وتتكون لجنة تحكيم الفيلم الروائي القصير من: الباحثة المغربية إلهام اسلامتي، والبرتغالية سنية فييرا والبولونية أكاطا لكزاج والكاتب والناقد الاردني خميس مجدلاوي .

ويتنافس في تلك المسابقة عشرون فيلما قصيرا على جوائز المهرجان، وهى جائزة لجنة التحكيم، وجائزة الإخراج، وجائزة السيناريو، وجائزة التمثيل (ذكور وإناث).

كما سيتم تنظيم ندوة فكرية دولية حول صورة فاس فى السينما إلى جانب ماستر كلاس مع نقاد ومخرجين سينمائيين، كما سيتخلل المهرجان ورشتان يقدمهما الممثلتان مجيدة بنكيران وفاطمة بوجو.