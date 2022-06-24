شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى تحتفل بتخرج ابنتها "لى لى" وتعلق: فخورة بيكى يا أغلى حد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة منى زكى بتخرج ابنتها الكبرى لي لي من المدرسة، حيث نشرت منى زكى مجموعة من الصور لابنتها أثناء حفل التخرج بصحبة أصدقائها على "استورى" حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، وعلقت على إحدى الصور قائلة: فخورة بكونك حالمة يا أعز أميرة بأفكار مستحدثة، وفى هذه المرحلة الجديدة من حياتك أعلم أنك ستنالين منها"، كما علقت على صورة أخرى قائلة: "عمرى كل الحمد لله فخورة بيكى يا أغلى حد".

وتعمل لى لى أحمد حلمى، على الرسم على الملابس والحقائب، حيث شاركت فى رسومات بعض أزياء ملابس مسلسل "لعبة نيوتن"، بطولة والدتها النجمة منى زكى، حيث كشف عن الامر وقتها الممثل الشاب آدم الشرقاوى بعد أن ارتدى جاكيت مرسوماً عليه جمجمة وبعض الكلمات، وأشار إلى إنها من تصميم لى لى.

وكانت النجمة منى زكى، حصلت على جائزة أفضل ممثلة دراما عن مسلسل "لعبة نيوتن" الذي عرض رمضان 2021، من مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما بدورته الـ70، وقالت في كلمة قصيرة: "أكيد كنت هبقي مبسوطة بالجائزة أكتر ولكن رحل عن عالمنا الفنان سمير صبري وهو إنسان عزيز على قلوبنا كلنا، بنحبه أوي وساب بصمة جوانا كلنا وساعد كل حد فينا، الله يرحمه، وأنا أكيد بهدى له هذا التكريم".

وتشارك منى زكي فى فيلم العنكبوت المعروض فى السينمات حاليا، ويشاركها البطولة النجم أحمد السقا، تدور أحداث الفيلم في إطار الحركة الممزوجة بالإثارة حول تاجر مخدرات خطير، يتمكن من تصنيع مواد مخدرة جديدة، ويبيعها، ويقع في العديد من المشاكل والمطاردات من قبل الشرطة، إضافة إلى دخوله في صراعات مع عالم المافيا بسبب اخوه الذي يجسد شخصيته النجم ظافر العابدين.















