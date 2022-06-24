اصالة تعلق على كلام مبروك عطية: “كنت بحب الشيخ بس كلامه في غاية القسوة”

كتب امير فتحي في الجمعة 24 يونيو 2022 11:59 صباحاً - علقت الفنانة السورية أصالة نصري على كلام الدكتور مبروك عطيةبشأن مقتل الطالبة نيرة أشرف المعروفة إعلاميا بـ ”طالبة المنصورة“.

وقالت أصالة في تدوينة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: ”‏فيه ناس مظلومة حيّة أو ميّتة.. الله يرحم الصبيّة الطيّبة ⁧‫نيرة أشرف‬⁩“.

وأضافت أصالة: ”كنت بحبّ الشيخ مبروك إنّما كلامه غاية بالقسوة والإهانة عموما لجميع الإناث بكلّ أشكالهن، وبعتذر لأهل وأصحاب ومعارف الّلي تعاطفنا معها وحبيناها دون لقاء ⁧‫نيرة أشرف‬⁩ ولجميع السيّدات في وطننا المقهور“.

يذكر أن أنغام كانت قد علقت بدورها على كلام مبروك عطية عبر تغريدة قالت فيها: ”عيب تكون مصري وعيب جدا تتحسب على الأزهر الشريف.. قفه !!!، مصر حرة تحيا مصر، وسيدات مصر أحرار.. ومش هاذكر اسمك كفايه القفه كسفتنا الله يكسفك“.

وكان مبروك عطية قد أثار موجة من الغضب بعد تعليقه على جريمة قتل طالبة المنصورة نيرة أشرف، ذبحًا، على يد زميل لها يدعى محمد عادل، حيث طالب السيدات بالخروج بـ ”القفة“، تعبيرا عن ارتداء الحجاب.