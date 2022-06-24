“عيب تتحسب على الأزهر”.. أنغام تشن هجوماً على مبروك عطية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شنت الفنانة المصرية أنغام هجوماً عنيفاً على مبروك عطية، عميد كلية الدراسات الإسلامية السابق بجامعة الأزهر، بعد تصريحاته الأخيرة التي أشعلت موجة غضب في مصر، وطالب فيها النساء بالخروج من منازلهن في “قفه” إذا كن يخفن على حياتهن كي لا يتعرضن للقتل والذبح كما حصل للطالبة نيرة أشرف التي ذبحت أمام حرم جامعة المنصورة في 20 يونيو الجاري.

فعلى الرغم من إعلان عطية اعتزاله “السوشيال ميديا” وعدم الظهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شنت أنغام هجمة شرسة على الرجل المثير للجدل.

وكتبت في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على”تويتر” أمس الخميس: “عيب تكون مصري، وعيب جدا تتحسب على الأزهر الشريف، قفة !!!. تحيا_مصر وسيدات مصر أحرار ومش هاذكر اسمك كفاية القفة.. كسفتنا الله يكسفك”.

وكان أستاذ الشريعة أعلن، أمس الأربعاء، تعليق حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ففي فيديو أسماه “اللقاء الأخير”، أعلن عطية أنه “قد يعود أو لا يعود”، مبرراً تصريحاته السابقة التي أثارت جدلاً واسعا في البلاد. كما أكد أنه لم يقصد الإساءة لنيرة بل دعا لها بالرحمة.

يذكر أن عطية كان قال في مقطع نشره قبل يومين “يا تتحجبي يا تتدبحي” تعليقا على جريمة قتل طالبة المنصورة التي هزت البلاد وصعقت المصريين، حيث أقدم طالب على ذبح الشابة أمام باب الجامعة، بعد رفضها الزواج منه.

كما أضاف حينها: “المرأة والفتاة تتحجب عشان تعيش، وتلبس واسع عشان متغريش، لو حياتك غالية عليكي اخرجي من بيتك بقفة، لا متفصلة ولا بنطلون ولا شعر على الخدود، عشان وقتها هيشوفك اللي ريقه بيجري ويقتلك”.

فما كان من المجلس القومي للمرأة إلا أن تقدم ببلاغ رسمي للنائب العام، أمس، ضد الداعية، معتبراً أنه يحض على الكراهية والعنف والقتل.