فائق حسن برسالة رومانسية جديدة لـ أصالة.. “أنا لك جوزتي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفل الشاعر العراقي فائق حسن بالذكرى الأولى لزواجه من الفنانة السورية أصالة نصري. ونشر فائق عبر حسابه في “إنستغرام” صورة تجمعه مع أصالة على الدراجة النارية وعلّق قائلًا: “كل عام وأنت لي وأنا لك بدون تكلف ببساطة بعفوية … الحب هو أن تكون أنت ولا شيء سواك!!”

وأضاف فائق حسن: “شكرا لسنة هي أجمل سنين حياتي شكرا لعطائك الإنساني شكرا لكل كلمة لكل همسة لكل تفاصيل قصتنا التي لها كل يوم بداية وكأننا نعيشها أول مرة.. شكرا جوزتي”.

وجاء ذلك بعدما احتفلت أصالة بدورها في هذه المناسبة، إذ نشرت صورة تجمعهما من كواليس إحدى حفلاتها وعلّقت قائلةً: “متل هاليوم من سنه ولدت من جديد .. فايق الحلمّ الرجّال الّلى قدر يمحي كلّ التّعب ويهدينى نفّسى لاستمتع بكلّ لحظه بهالحياة .. الحمد لله على نعمة وجودك ياأبي وحبيبي وسندي وكيان بركن له يطمنّي وأستوطن فيه من غربه دامت قبله سنين .. كلّ سنه وأنا معك سالمة”.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الصور بشكل لافت، إذ أثنت التعليقات على علاقة الثنائي.

يذكر أن أصالة كانت قد أعلنت العام الماضي، رسمياً زواجها من الشاعر العراقي فائق حسن، بنشر صورة تجمعهما عبر “إنستغرام”.