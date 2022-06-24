منى زكي.. “فركش القاهرة مكة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت النجمة المصرية منى زكي بانتهاء تصوير فيلم “القاهرة مكة”، برفقة فريق عمل الفيلم، ووجهت رسالة إلى مخرج العمل هاني خليفة.

منى نشرت عبر خاصية “الستوري” بموقع “إنستغرام”، صورة تجمعها مع فريق عمل الفيلم، حيث كانت تحتفل معهم بانتهاء آخر يوم تصوير وعلّقت قائلةً: “فركش القاهرة مكة.. شكراً ليكم كلهم”.

ووجهت منى زكي رسالة إلى مخرج العمل هاني خلفة قائلةً: “شكراً لك خصوصاً أستاذ هاني خليفة.. المخرج الكبير”.

وتدور أحداث فيلم “القاهرة مكة”، حول رِحلة من القاهرة إلى مكة، حيث تُقَرِّر منى زكي الذهاب إلى مكة لأداء مناسك الحج مع والدها، لكن قَبل السفر بأسبوع تَحدث مُفاجأة تُغَيِّر مجرى حياتها، وتصبح في حِيرة من أمرها، إمّا أن تستكمل الرحلة وفي نيتها الخير أو تَتَجّه إلى طريق آخر، كما تجمعها علاقة قديمة مع سمسار العقارات الذي يؤثر في سياق الأحداث، وخلال الرحلة تتقابل منى مع باقي نجوم العمل، وتدخل في العديد من الصراعات في إطار اجتماعي تشويقي مثير.

تم تصوير فيلم “القاهرة مكة” بين مصر والسعودية، ويشارك في بطولته إلى جانب منى زكي كل من: شيرين رضا، ومحمد ممدوح، ومحمد فراج، ومحمد علاء، وخالد الصاوي، ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف.

ويمثل فيلم “القاهرة مكة”، التعاون الرابع بين المؤلف محمد رجاء والمخرج هاني خليفة بعد مسلسلي “فوق مستوى الشبهات”، و”الحساب يجمع”، من بطولة الفنانة يسرا، ومسلسل “420 دقيقة”.

يذكر أن آخر أعمال منى زكي السينمائية كان فيلم “العنكبوت” مع أحمد السقا ويسرا اللوزي وظافر العابدين وآخرين. كما شاركت منى مؤخراً في فيلم “أصحاب ولا أعز” مع إياد نصار وعادل كرم والمخرجة نادين لبكي والعديد من نجوم لبنان.