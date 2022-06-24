كيم كارداشيان تلتقي بـ كانييه ويست لأوّل مرّة بعد الخلافات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن كيم كارداشيان وكانييه ويست قد دخلا في مرحلة هدنة، واقتنع الأخير بأن علاقتهما كزوجين قد انتهت، وبات الأمر الوحيد الذي يجمعهما هو أولادهما.

فقد نشر موقع TMZ الأمريكي، بشكل حصري، صوراً تجمع نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان بالنجم العالمي كانييه ويست وهما يجلسان إلى جانب بعضهما في ملعب كرة السلة لمشاهدة ابنتهما نورث ويست.

وعلى الرغم من أنهما، بحسب شهود عيان للمجلة، تبادلا بعض الأحاديث بين الحين والآخر، إلا أن الصور أظهرت كيم كارداشيان متوترة قليلاً.

واللافت أن هذا اللقاء تم في غياب النجم الكوميدي بيت ديفيدسون، حبيب كيم كارداشيان الجديد، الذي يتواجد حالياً في أستراليا.

وكانت كيم كارداشيان قد فاجأت جمهورها بنشر صورة لأولادها مع والدهم النجم العالمي كانييه ويست؛ احتفالاً بيوم الأب على خاصية الستوري في صفحتها بموقع “إنستغرام”.

واللافت أن كيم وضعت جميع خلافاتها مع كانييه جانباً، وعبّرت عن امتنانها له؛ كونه أباً لأطفالها، وشاركت صورة تجمعه مع أطفالهما الأربعة، وعلّقت قائلةً: “شكراً لأنك أفضل أب لأطفالنا ولحبك لهم بطريقتك الخاصة… يوم أب سعيد”.